J&K Police bags highest number of 115 gallantry medals on Republic Day eve

Srinagar: In a major feat for the J&K police, the force has bagged highest number of 115 police medal for gallantry on the eve of Republic Day among all States/UTs across the country, a top official said on Tuesday.

Aejaz Ahmad Malik DySP, BAR TO PMG Shabir Ahmad HC BAR TO PMG, Shabir Ahmad Dar SgCT PMG, Fida Hussain CT Ist BAR TO PMG, Mohamad Yesser Parray DySP PMG, Imtiyaz Ahmad Wani SI Ist BAR TO PMG, Shabir Ahmad Parray SgCT PMG

Adil Rashid Insp. PMG Asif Iqbal Qureshi SgCT BAR TO PMG, Mubbasher Hussain SP 2nd BAR TO PMG 24 Mohmad Anzar Khan Insp. 1st BAR TO PMG, Sham Lal SgCT PMG, Ghulam Rasool Mir Follower PMG, Tahair Ashraf SP 3rd BAR TO PMG, Javid Ahmad Zagoo HC PMG, Mohd Junaid Akhter CT PMG, Matloob Hussain Shah CT PMG, Asrar Ahmad Mir CT PMG, Raj Kumar Addl.SP 1st BAR TO PMG, Abdul Qayoom HC PMG, Mukesh Singh,IPS IGP 2nd BAR TO PMG, Vivek Gupta,IPS DIG 1st BAR TO PMG, Shridhar Patil,IPS SSP 2nd BAR TO PMG.

Naresh Singh SP 1st BAR TO PMG, Dewakar Singh DySP 1st BAR TO PMG, Parupkar Singh SDPO 1st BAR TO PMG, Balbir Singh ASI PMG , Vinod Kumar HC PMG, Javed Iqbal SgCT PMG, Rakesh Singh CT PMG, Aijaz Ahmad Dar SgCT PMG, Nazir Ahmad Lone SgCT PMG, Jahangeer Hussain Magray CT PMG, Aejaz Ahmad Malik DySP 3rd BAR TO PMG, Sanjeev Dev Singh SI 2nd BAR TO PMG, Manzoor Ahmad HC PMG, Javaid Ahmad Sheikh SgCT PMG, Gowhar Ali Ganie Insp. PMG, Farhat Hussain SI PMG, Nasar Ahmad ASI PMG.

Nazeer Ahmad Tantry SI PMG, Safeer Hussain CT PMG, Rajesh Kumar CT PMG, Mohd Ashraf Plout CT PMG, Viqar Younus DySP PMG, Assif Mahmood CT PMG, Javaid Ahmad Dar Insp. PMG, Mohamad Abass Wagay HC PMG, Bashir Ahmad Khan HC PMG, Nazir Ahmad Tragwal SgCT PMG, Ashwani Kumar SgCT PMG, Sheezan Bhat DySP PMG, Nazir Ahmad Tragwal SgCT 1st BAR TO PMG, Amritpal Singh, IPS SSP 2nd BAR TO PMG, Ramesh Lal Insp. PMG, Ab. Majeed Dar SgCT PMG, Manzoor Ahmad SgCT PMG.

Mohd Suleman Choudhary, IPS DIG 1st BAR TO PMG, Nisar Ahmad Bhat Insp. 2nd BAR TO PMG, Ravinder Kumar SI 1st BAR TO PMG, Farooq Ahmad Bhat HC 1st BAR TO PMG, Mansoor Ayaz DySP PMG, Quiser Ahmad SgCT PMG, Aumer Iqbal DySP PMG, Manzoor Ahmad Bhat SgCT PMG, Shabir Ahmad Wani SgCT PMG, Furqan Qadir DySP 1st BAR TO PMG, Mohamad Irfan Malik SI 2nd BAR TO PMG, Tariq Ahmad Rather SgCT 1st BAR TO PMG.

Arif Amin Shah SP 2nd BAR TO PMG, Nazeer Ahmad Tantry SI PMG, Reyaz Ahmad Shah SgCT PMG, Janak Raj SgCT PMG, Mushtaq Ahmad Wani SgCT PMG, Sayed Zaheer Abbas DySP 3rd BAR TO PMG, Gh. Hassan Skeikh DySP 1st BAR TO PMG, Ashaq Hussain Lone HC PMG Ashaq Hussain Dar DySP 1st BAR TO PMG, Vishal Shoor Insp. 2nd BAR TO PMG, Syed Sajad Hussain SgCT 1st BAR TO PMG, Parviz Ahmad Wani SgCT 1st BAR TO PMG, Sunil Singh DySP PMG, Parveen Kumar Insp. 2nd BAR TO PMG, Mohd Sadiq Qurishe HC 1st BAR TO PMG, Mohd Ameen Bhat DySP 1st BAR TO PMG, Azim Iqbal Insp. PMG.

Manzoor Ahmad Malla HC PMG, Mahjoor Ahmad Ganie CT PMG, Amritpal Singh, IPS SSP 1st BAR TO PMG, Mushtaq Ahmad ASI PMG, Aijaz Ahmad Dar SgCT PMG, Ab. Latief Shabnam SI 1st BAR TO PMG, Bashir-Ul-Remzan SgCT PMG, Mohammad Younis Dhobi CT PMG, Parveen Singh CT PMG, Mohd Muzaffar Jan DySP 1st BAR TO PMG, Prem Paul HC PMG, Mushtaq Ahmad HC PMG, Mohd Yousif SP 3rd BAR TO PMG.

Surinder Mohan DySP 1st BAR TO PMG, Khalil-u-Rehman SgCT PMG, Manzoor Ahmad SI PMG, Shakeel-ul-Rehman CT PMG, Sajad Ahmad Parray CT PMG, Rameez Raja DySP PMG, Khurshed Ahmad Khan HC 1st BAR TO PMG, Fayaz Ahmad Juskum SgCT PMG, Ajaz Ahmed DySP 4th BAR TO PMG, Younis Khan SI PMG, Pervaiz Ahmad Shah SgCT PMG, Tahair Ashraf SP 4th BAR TO PMG, Sahil Mahajan DySP 2nd BAR TO PMG, Rahul Nagar DySP 1st BAR TO PMG, Feroz Ahmad Dar ASI PMG, Umer Hamid Wani SgCT PMG—(KNO)

